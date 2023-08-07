Футболист ЦСКА пошутил про свадьбу с российской фигуристкой
Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев заявил, что в его жизни ничего не изменилось после женитьбы на российской фигуристке Елене Радионовой. Слова хавбека передает Sport24.
«Изменений нет. Мы давно вместе, живем вместе. Больше моя жена хотела выйти за меня замуж (смеется). Шучу. Сделали шаг во взрослую жизнь. Никаких изменений не произошло после свадьбы», — сказал полузащитник.
Спортсмены поженились в начале июня.
В минувшем сезоне 25-летний Кучаев помог армейцам завоевать серебряные медали и выиграть Кубок России. В сезоне-2023/24 на его счету пять матчей за ЦСКА, в которых он не отметился результативными действиями.
В ближайшем матче ЦСКА на своем поле сыграет с воронежским «Факелом» в рамках Кубка России. Встреча пройдет 9 августа.
Ранее экс-футболист ЦСКА отправился в зону СВО.