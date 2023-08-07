Руководство «Краснодара» отстранило футболиста от тренировок с основной командой

Руководство футбольного клуба «Краснодар» отстранило защитника Егора Сорокина от тренировок с основной командой. Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что 27-летний игрок отправлен в «Краснодар-2» из-за разногласий с руководством по действующему контракту. Он тренируется со второй командой с начала чемпионата. Также по решению руководства он не участвует в матчах, но ездит на все выездные игры «Краснодара-2».

В минувшем сезоне защитник провел 11 матчей за «быков» в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, в которых отметился тремя результативными передачами.

В новом сезоне подопечные Владимира Ивича одержали три победы в трех турах и вместе с московским «Спартаком» возглавляют турнирную таблицу РПЛ.