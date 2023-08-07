Ян Зоммер подписал трехлетний контракт с «Интером»

Легенда «Баварии» уехала в Серию А.

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Голкипер Ян Зоммер перешёл в «Интер». Об этом миланский клуб сообщил на своём официальном сайте. Швейцарский вратарь заключил с «нерадзурри» соглашение сроком на три года.

Зоммер является воспитанником «Базеля». Также он выступал за «Вадуц», «Грассхоппер». Восемь сезонов голкипер защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии», однако в 2023 году перебрался в «Баварию»: мюнхенцы экстренно искали замену выбывшему из-за травмы ноги Мануэлю Нойеру.

За «Баварию» Зоммер отыграл 25 матчей, пропустил 31 мяч и восемь раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Ян помог мюнхенскому клубу выиграть Бундеслигу.