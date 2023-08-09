«Вест Хэм» договорился с «Манчестер Юнайтед» о переходе защитника

Лондонский «Вест Хэм» согласовал стоимость 30-летнего защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. «Молотобойцы» заплатят «красным дьяволам» € 35 млн. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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По сведениям источника, в ближайшие дни «Вест Хэм» начнёт обсуждать условия контракта с самим футболистом. При этом диалог с «Манчестер Юнайтед» относительно структуры выплат за трансфер ещё продолжается.