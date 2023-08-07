«Спартак» хочет перехватить у «Краснодара» защитника «Браги»

Московский «Спартак» проявляет интерес к защитнику португальской «Браги» Витору Тормене, сообщает Metaratings.ru

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По данным издания, переговоры по трансферу 27 летнего бразильца со стороны «красно белых» ведет агент Марина Мутавджич. Ранее агент игрока Рафаэль Норманд подтвердил «РБ Спорт» переговоры по трансферу футболиста в «Краснодар».

По информации журналиста Фабио Алейшо, краснодарский клуб готов заплатить за Тормену около 3–4 миллионов евро.

Тормена в минувшем сезоне сыграл 40 матчей за «Брагу» во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Его контракт с португальским клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

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