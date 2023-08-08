Защитник «Динамо» Паршивлюк высказался о победе в матче с «Зенитом»

«У меня в прошлом сезоне была похожая ситуация, когда я много не играл. Но, когда надо было, выходил. И всегда в целом готов выйти. Поэтому тут дело не в том, против кого впервые вышел в чемпионате. Мы все тренируемся вместе, все готовимся. А кто играет — это уже выбор тренера. Поэтому каждый футболист значит что-то своё. Вот я вышел против «Зенита» и сыграл, как мог. Рад, что команда победила.