Тренер Тарханов оценил конкуренцию в текущем сезоне РПЛ

"В некоторых матчах очки они взяли, да, проиграли "Динамо". Сейчас идет поиск новой игры, потому что ушел Малком, который определяющую роль играл в "Зените", поэтому идет поиск того, что позволит начать выигрывать. Конкуренция в то же время сильная — "Динамо" хорошо сыграло, "Краснодар" нормально идет, "Спартак" еще. Все будет зависеть от стыковых матчей с этими командами", - сказал Тарханов.