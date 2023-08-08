Тренер Тарханов оценил конкуренцию в текущем сезоне РПЛ

Тренер Тарханов считает сильной конкуренцию в текущем сезоне РПЛ
Бывший главный тренер ЦСКА и "Крыльев Советов" Александр Тарханов считает, что лучший клуб определится по результатам матчей между сильными соперниками. Его слова передает Vprognoze.
"В некоторых матчах очки они взяли, да, проиграли "Динамо". Сейчас идет поиск новой игры, потому что ушел Малком, который определяющую роль играл в "Зените", поэтому идет поиск того, что позволит начать выигрывать. Конкуренция в то же время сильная — "Динамо" хорошо сыграло, "Краснодар" нормально идет, "Спартак" еще. Все будет зависеть от стыковых матчей с этими командами", - сказал Тарханов.
После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" делит первое место с "Краснодаром". Обе команды одержали три победы в стартовых матчах. Следом идут "Крылья Советов" и "Урал". Замыкает таблицу "Факел" и "Пари НН".
В минувшем туре "Зенит" сенсационно уступил "Динамо" в Санкт-Петербурге со счетом 2:3. "Спартак" разгромил казанский "Рубин" (4:1), который вернулся в элиту спустя год отсутствия. ЦСКА с таким же счетом обыграл "Локомотив" благодаря дублю Максима Мухина.