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Тренер Тарханов считает сильной конкуренцию в текущем сезоне РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА и "Крыльев Советов" Александр Тарханов считает, что лучший клуб определится по результатам матчей между сильными соперниками. Его слова передает Vprognoze.

Тренер Тарханов оценил конкуренцию в текущем сезоне РПЛ
© РИА Новости

"В некоторых матчах очки они взяли, да, проиграли "Динамо". Сейчас идет поиск новой игры, потому что ушел Малком, который определяющую роль играл в "Зените", поэтому идет поиск того, что позволит начать выигрывать. Конкуренция в то же время сильная — "Динамо" хорошо сыграло, "Краснодар" нормально идет, "Спартак" еще. Все будет зависеть от стыковых матчей с этими командами", - сказал Тарханов.

После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" делит первое место с "Краснодаром". Обе команды одержали три победы в стартовых матчах. Следом идут "Крылья Советов" и "Урал". Замыкает таблицу "Факел" и "Пари НН".

В минувшем туре "Зенит" сенсационно уступил "Динамо" в Санкт-Петербурге со счетом 2:3. "Спартак" разгромил казанский "Рубин" (4:1), который вернулся в элиту спустя год отсутствия. ЦСКА с таким же счетом обыграл "Локомотив" благодаря дублю Максима Мухина.

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