Тренер Первушин отметил проблемы "Зенита" в обороне в матче с "Динамо"
Бывший главный тренер московского "Динамо" Алексей Петрушин считает, что первые два забитых гола бело-голубых связаны с ошибкой защитника "Зенита" Ренана. Его слова передает "Евро-Футбол.Ру".
"Прежде всего, это игра в обороне. В частности, в ее центральной зоне. Ренан привез два мяча. Да, эта пара защитников играла с листа и привезла мячи из центральной зоны. Чистяков у них пока травмирован. Есть еще потери в обороне. В общем, проблем там хватает. Самое интересное, что первые мячи, забитые динамовцами и "Зенитом", были как под копирку. И в первом случае ошибается центральный защитник питерцев, и во втором случае", - сказал Петрушин.
После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" делит первое место с "Краснодаром". Обе команды одержали три победы в стартовых матчах. Следом идут "Крылья Советов" и "Урал". Замыкает таблицу "Факел" и "Пари НН". В минувшем туре "Зенит" сенсационно уступил "Динамо" в Санкт-Петербурге со счетом 2:3. Дублем отметился Константин Тюкавин, еще один мяч в составе победителей забил Вячеслав Грулев.