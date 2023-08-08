Тренер Первушин отметил проблемы "Зенита" в обороне в матче с "Динамо"

"Прежде всего, это игра в обороне. В частности, в ее центральной зоне. Ренан привез два мяча. Да, эта пара защитников играла с листа и привезла мячи из центральной зоны. Чистяков у них пока травмирован. Есть еще потери в обороне. В общем, проблем там хватает. Самое интересное, что первые мячи, забитые динамовцами и "Зенитом", были как под копирку. И в первом случае ошибается центральный защитник питерцев, и во втором случае", - сказал Петрушин.