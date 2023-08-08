Слуцкий сравнил новичка «Спартака» с капитаном «Зенита»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в эфире «Коммент.Live» на YouTube заявил, что новичок московского «Спартака» Олег Рябчук является качественным игроком, но красно-белые за него переплатили.

«Я видел много его матчей в «Олимпиакосе». Качественный игрок. Это очень качественный игрок, но это все равно не Дуглас Сантос. Это, условно, Караваев.

Айртон? Нет, Айртон поярче в атаке, намного поярче. У Рябчука хороший кросс, он работоспособный, может бесконечно втыкаться, но Айртон намного ярче в атаке. 6 миллионов — это большая переплата за Рябчука», — сказал тренер.

«Спартак» объявил о подписании контракта с Олегом Рябчуком 7 августа. Предыдущим кубом игрока был греческий «Олимпиакос».

Бразильский защитник Дуглас Сантос выступает за петербургский «Зенит» и является капитаном команды. Его соотечественник Айртон ранее играл за «Спартака». Весной 2022 года бразилец отправился во «Фламенго» на правах аренды до конца 2022 года. В начале 2023 года клубы оформили полноценный трансфер игрока.

После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые делят первое место с «Краснодаром». Обе команды одержали три победы в стартовых матчах.