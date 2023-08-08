Фанаты Месси устроили драку во время матча

Фанаты нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси устроили драку во время матча 1/8 финала Кубка Лиг MLS + MX с «Далласом». Об этом сообщает Daily Mail.

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Как утверждает источник, во время серии пенальти четверо болельщиков, в том числе один мужчина в футболке Месси, и девушка устроили драку на трибунах стадиона. Девушка пыталась разнять устроивших потасовку, но человек в форме аргентинца продолжал наносить удары. Его зажали в ловушку, однако он смог выбраться и опрокинуть своего оппонента. В результате драки полиция задержала одного человека.

Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с «Интер Майами» и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.