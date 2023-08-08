Мостовой пошутил про уровень РПЛ

«Из ЦСКА в «Спартак» пригласил бы Рошу, Дивеева или Мойзеса — кого-то из центральных защитников. Требуется усиление в центральную зону. Полузащита и нападение у «Спартака» сильные. Но уровень чемпионата России такой, что сейчас и Игнашевич выглядел бы неплохо, ха-ха», — сказал Мостовой.