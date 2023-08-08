Мостовой пошутил про уровень РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что пригласил бы в стан красно-белых нескольких игроков ЦСКА. Его слова передает «РБ Спорт».
«Из ЦСКА в «Спартак» пригласил бы Рошу, Дивеева или Мойзеса — кого-то из центральных защитников. Требуется усиление в центральную зону. Полузащита и нападение у «Спартака» сильные. Но уровень чемпионата России такой, что сейчас и Игнашевич выглядел бы неплохо, ха-ха», — сказал Мостовой.
Сергей Игнашевич ранее выступал за ЦСКА. Летом 2018 года он завершил игровую карьеру. Сейчас 44-летний экс-футболист возглавляет калининградскую «Балтику».
«Спартак» после трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал девять очков и делит первое место с «Краснодаром». В активе ЦСКА шесть баллов. Подопечные Владимира Федотова расположились на пятой строчке.
В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с екатеринбургским «Уралом», а ЦСКА дома примет «Сочи».