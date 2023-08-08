Григорян объяснил, почему нагрубил журналистке
Главный тренер «Кубани» Александр Григорян прокомментировал конфликт с журналисткой. Специалист назвал представительницу СМИ «маленькой глупой девочкой» после вопроса о возможной отставке.
«Вы знаете, я проявил слабость… Девушка была спровоцирована, ей дали позвонить с таким вопросом. Я в целом не читаю весь этот бред, поскольку мне нельзя отвлекаться, я в этом деле опытный. Когда тебе девочка задаёт такой вопрос, ты осознаешь, что это чистая провокация.
Я понимаю, что мне следовало ответить по-другому. Но это словосочетание, которое я использовал, эти три синонима к нецензурным выражениям. Я заменил слова «девочка», синоним к слову «глупая» и синоним к слову «молоденькая». Так что не хватило скорости мышления отредактировать. В каком месте криминал, который нужно обсуждать?» – сказал Григорян Vprognoze.
Александр Григорян тренирует «Кубань» с конца прошлого сезона. Под его руководством команда набрала четыре очка в трёх играх и сохранила место в Первой лиге.
В данный момент «Кубань» располагается на 16-й позиции в турнирной таблице Первой лиги. Южане набрали три очка.