Григорян объяснил, почему нагрубил журналистке

«Вы знаете, я проявил слабость… Девушка была спровоцирована, ей дали позвонить с таким вопросом. Я в целом не читаю весь этот бред, поскольку мне нельзя отвлекаться, я в этом деле опытный. Когда тебе девочка задаёт такой вопрос, ты осознаешь, что это чистая провокация.



Я понимаю, что мне следовало ответить по-другому. Но это словосочетание, которое я использовал, эти три синонима к нецензурным выражениям. Я заменил слова «девочка», синоним к слову «глупая» и синоним к слову «молоденькая». Так что не хватило скорости мышления отредактировать. В каком месте криминал, который нужно обсуждать?» – сказал Григорян Vprognoze.