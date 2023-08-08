«Челси» ведет переговоры с Неймаром

Бразильский нападающий Неймар может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах футболиста заинтересован «Челси», руководство которого уже ведёт переговоры по игроку, информирует Daily Mail.

Ранее в СМИ появлялась информация, что новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет, чтобы Неймар остался в команде, но бразилец настроен уходить. Возвращение в «Барселону» — приоритетный, но маловероятный вариант, так как Хави не поддерживает эту идею. В подписании звезды «ПСЖ» также заинтересован один из бразильских клубов, но Неймар ещё не хочет возвращаться на родину.