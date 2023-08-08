В массовой драке футбольных фанатов погиб 29‑летний болельщик

В массовой драке фанатов АЕКа и загребского «Динамо» погиб 29‑летний болельщик
В массовой драке между фанатами АЕКа и загребского «Динамо» погиб 29 летний болельщик греческого клуба. Об этом сообщает греческий телеканал ERT.
По информации издания, группа из 150–200 фанатов хорватской команды накануне встречи в Лиге чемпионов прибыла на автомобилях в Грецию, несмотря на запрет УЕФА. В результате драки от удара острым предметом погиб болельщик греческой команды, еще восемь фанатов получили ранения. Органы правопорядка в общей сложности произвели 96 арестов, 88 из задержанных находятся в главном управлении полиции.
Пострадавшие участники драки остаются в больнице. Отмечается, что также в ходе инцидента были повреждены витрины магазинов и автомобили, так как хорватские фанаты подожгли урны и сухие ветки возле парковки. Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов АЕК — «Динамо» пройдет 8 августа в Афинах, начало в 21:45 (мск). Ответный матч состоится 15 августа в Загребе.