В массовой драке футбольных фанатов погиб 29‑летний болельщик

В массовой драке между фанатами АЕКа и загребского «Динамо» погиб 29 летний болельщик греческого клуба. Об этом сообщает греческий телеканал ERT.

По информации издания, группа из 150–200 фанатов хорватской команды накануне встречи в Лиге чемпионов прибыла на автомобилях в Грецию, несмотря на запрет УЕФА. В результате драки от удара острым предметом погиб болельщик греческой команды, еще восемь фанатов получили ранения. Органы правопорядка в общей сложности произвели 96 арестов, 88 из задержанных находятся в главном управлении полиции.