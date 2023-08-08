«Сочи» предложил Жоаозиньо должность в клубе

«Могу ли я предложить Жоаозиньо работу в клубе? Так я ему предлагал, у нас был разговор с ним на эту тему. Так и сказал: «Если есть желание, можешь остаться в клубе, работу мы тебе найдём». Но он ещё хочет поиграть. Если клуб не сможет себе найти, может спокойно приезжать в «Сочи», двери для него у нас всегда открыты», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».