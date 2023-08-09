В Казахстане пройдет международный турнир среди сборных медийных личностей

«Это новый вызов для нашей организации, новый проект. Ориентировочно в ноябре-декабре мы планируем провести международный турнир среди сборных медийных личностей.



Это крутая тема. Все блогеры всего мира соберутся на футбольном поле. Круто, что это будет в Казахстане. После этого в январе пройдет международный турнир среди клубов.



Очень рад, что Казахстан – площадка развития медиафутбола и международного футбола. Мы открыты к предложениям. Давайте готовиться к крутой истории», – сообщил президент SD Family и организатор медиафутбольных турниров в Казахстане.