Агент Тюкавина назвал игрока киллером

«Я не люблю эти авансы, он игрок, которого и грязью поливали, и прочее, но Костя делает свою работу, как киллер. Один из лучших. Я не хочу говорить, что он лучший, загонять его в какие-то рамки — это неправильно», — приводит слова Алексея Сафонова «РБ Спорт».