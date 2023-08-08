Испанец Карлос Алос назначен главным тренером сборной Беларуси по футболу

Испанский специалист Карлос Алос назначен на должность главного тренера сборной Беларуси по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси.

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Соглашение с 48-летним тренером подписано до 31 декабря 2024 года и включает опцию продления.

Ранее Алос возглавлял сборную Руанды, национальную команду Казахстана среди футболистов в возрасте до 17 лет, а также марокканский ФАР, катарский «Катар СК», кипрский «Эносис» и казахстанский «Кайрат».

В настоящее время сборная Беларуси принимает участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.

После четырёх матчей белорусы занимают пятое место в группе I, набрав три очка.