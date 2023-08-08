В РФС рассказали об организации матча легенд «Спартака» и сборной мира в честь Цымбаларя

— Обойти вниманием такую дату РФС не мог. Цымбаларь — легенда отечественного футбола, кумир миллионов болельщиков. Мы дружим с его сыном Олегом, у него давно была мечта провести матч легенд «Спартака» и «Реала». Думали про нынешнее лето — Илья как раз родился в июне. Но испанский клуб отказался, опасаясь санкций.



Поэтому решили вспомнить, что Илья вызывался в сборную мира, а значит, и мы постараемся сами пригласить звёзд мирового футбола на дружеский гала матч со «Спартаком» в рамках нашего проекта Лиги Легенд. Ряд игроков уже согласились приехать. Уверен, клуб с радостью поддержит эту инициативу. В сентябре как раз окно ФИФА под матчи сборных, люди вернутся из отпусков. Хочется собрать аншлаг и сделать яркий перформанс с болельщиками, — сказал Терёшин «Чемпионату».