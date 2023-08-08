В РФС рассказали об организации матча легенд «Спартака» и сборной мира в честь Цымбаларя
Руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терёшин сообщил «Чемпионату», что организация планирует провести матч легенд «Спартака» и сборной мира в честь Ильи Цымбаларя.
Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год. В составе «красно белых» он провел 204 матча, в которых забил 54 мяча. Полузащитник ушел из жизни 28 декабря 2013 года. Во вторник «РБ Спорт» со ссылкой на собственные источники сообщил, что матч памяти Ильи Цымбаларя, в котором встретятся ветераны «Спартака» и сборной мира, состоится 9 сентября в Москве. При этом его сын Олег в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» заявил, что пока определен только примерный срок проведения матча — это начало сентября.
— Обойти вниманием такую дату РФС не мог. Цымбаларь — легенда отечественного футбола, кумир миллионов болельщиков. Мы дружим с его сыном Олегом, у него давно была мечта провести матч легенд «Спартака» и «Реала». Думали про нынешнее лето — Илья как раз родился в июне. Но испанский клуб отказался, опасаясь санкций.
Поэтому решили вспомнить, что Илья вызывался в сборную мира, а значит, и мы постараемся сами пригласить звёзд мирового футбола на дружеский гала матч со «Спартаком» в рамках нашего проекта Лиги Легенд. Ряд игроков уже согласились приехать. Уверен, клуб с радостью поддержит эту инициативу. В сентябре как раз окно ФИФА под матчи сборных, люди вернутся из отпусков. Хочется собрать аншлаг и сделать яркий перформанс с болельщиками, — сказал Терёшин «Чемпионату».