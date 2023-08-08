Нападающий московского «Локомотива» может перейти в «Марсель»

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор заинтересовал клубы французской Лиги 1. Об этом сообщает L'Equipe.
По данным СМИ, «Марсель» входит в число команд, проявляющих интерес к Изидору. «Провансальцы» обсуждают трансфер форварда «Локомотива», но для его подписания французскому клубу нужно продать одного игрока из пары нападающего Джензига Ундера и хавбека Руслана Малиновского.
Вильсон Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» 22 января 2022 года. Сумма трансфера составила € 3,5 млн. Контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Изидора в € 5 млн. Прошлой зимой из-за травмы сорвался его переход во французский «Лион».