Нападающий московского «Локомотива» может перейти в «Марсель»

По данным СМИ, «Марсель» входит в число команд, проявляющих интерес к Изидору. «Провансальцы» обсуждают трансфер форварда «Локомотива», но для его подписания французскому клубу нужно продать одного игрока из пары нападающего Джензига Ундера и хавбека Руслана Малиновского.