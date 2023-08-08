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РФС обратился к африканской сборной по поводу товарищеского матча

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что организация обращалась в Буркинийскую федерацию футбола по поводу проведения товарищеского матча с командой России. Его слова передает «Матч ТВ».

РФС обратился к африканской сборной по поводу товарищеского матча
©  РИА Новости

«Мы много с какими странами взаимодействуем, отправляем письма. Кто то узнал, что мы в Мали отправили, и началось… Мы и в Мали отправили, и в Буркина Фасо, и еще в целый ряд стран», — сказал Митрофанов.

Основная сборная России провела последнюю международную встречу 26 марта 2023 года. Подопечные Валерия Карпина со счетом 2:0 обыграли сборную Ирака в товарищеском матче.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, весной прошлого года.

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