РФС обратился к африканской сборной по поводу товарищеского матча
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что организация обращалась в Буркинийскую федерацию футбола по поводу проведения товарищеского матча с командой России. Его слова передает «Матч ТВ».
«Мы много с какими странами взаимодействуем, отправляем письма. Кто то узнал, что мы в Мали отправили, и началось… Мы и в Мали отправили, и в Буркина Фасо, и еще в целый ряд стран», — сказал Митрофанов.
Основная сборная России провела последнюю международную встречу 26 марта 2023 года. Подопечные Валерия Карпина со счетом 2:0 обыграли сборную Ирака в товарищеском матче.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, весной прошлого года.