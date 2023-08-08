Мостовой высказался о нападающем «Динамо»

«Лучший нападающий? Ну вы что такое говорите, ребята, хорош. Не смешите. Не нужно сейчас вешать на него ярлыки, давайте посмотрим, как он будет проявлять себе дальше. Талант у него есть.



В прошлом году, когда Смолов начал забивать, то все сразу же забыли о Тюкавине. У нас слишком быстро восхваляют людей. Пусть сначала забьет 10 мячей за чемпионат, а потом уже поговорим», — сказал Мостовой.