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Экс-футболист Мостовой заявил, что Тюкавина не стоит называть лучшим нападающим

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что не считает форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина лучшим нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «РБ Спорт».

Мостовой высказался о нападающем «Динамо»
© РИА Новости

«Лучший нападающий? Ну вы что такое говорите, ребята, хорош. Не смешите. Не нужно сейчас вешать на него ярлыки, давайте посмотрим, как он будет проявлять себе дальше. Талант у него есть.

В прошлом году, когда Смолов начал забивать, то все сразу же забыли о Тюкавине. У нас слишком быстро восхваляют людей. Пусть сначала забьет 10 мячей за чемпионат, а потом уже поговорим», — сказал Мостовой.

Тюкавин является воспитанником бело-голубых. За основную команду он дебютировал в 2020 году. Через год нападающий был впервые вызван в сборную России.

6 августа в матче против петербургского «Зенита» Тюкавин стал автором дубля. Встреча завершилась победой москвичей со счетом 3:2. Помимо Тюкавина, голом в составе победителей отметился Вячеслав Грулев.

После трех туров РПЛ «Динамо», набрав четыре очка, занимает шестое место.

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