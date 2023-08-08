Мостовой высказался о нападающем «Динамо»

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что не считает форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина лучшим нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «РБ Спорт».
«Лучший нападающий? Ну вы что такое говорите, ребята, хорош. Не смешите. Не нужно сейчас вешать на него ярлыки, давайте посмотрим, как он будет проявлять себе дальше. Талант у него есть.
В прошлом году, когда Смолов начал забивать, то все сразу же забыли о Тюкавине. У нас слишком быстро восхваляют людей. Пусть сначала забьет 10 мячей за чемпионат, а потом уже поговорим», — сказал Мостовой.
Тюкавин является воспитанником бело-голубых. За основную команду он дебютировал в 2020 году. Через год нападающий был впервые вызван в сборную России.
6 августа в матче против петербургского «Зенита» Тюкавин стал автором дубля. Встреча завершилась победой москвичей со счетом 3:2. Помимо Тюкавина, голом в составе победителей отметился Вячеслав Грулев.
После трех туров РПЛ «Динамо», набрав четыре очка, занимает шестое место.