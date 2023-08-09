«Химки» объявили о переходе 33-летнего защитника Терехова

Российский защитник Сергей Терехов подписал двухлетний контракт с «Химками» с возможностью продления ещё на один год. Об этом сообщается пресс-служба подмосковного клуба.

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Ранее 33-летний футболист выступал за брянское и московское «Динамо», «Балтику», «Волгарь», «Оренбург» и «Сочи», с которым в позапрошлом сезоне стал обладателем серебряной медали чемпионата России. На счету футболиста также есть две игры за сборную России.

Прежде Терехов уже выступал за «Химки»: в 2010 м году футболист провёл 11 матчей за подмосковную команду.