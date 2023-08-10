Российская футболистка призналась, что ожидала провала США на ЧМ

«Успеваю захватить матчи, которые начинаются в восемь и одиннадцать утра. Если что-то не смотрела, просто просматриваю хайлайты.



Как мне чемпионат? В плей-офф все достаточно закономерно. Да, Швеция — США (0:0, 5:4 пен.) и Австралия — Дания (2:0) немного удивили. Но еще когда США играли на групповом этапе, я уже думала, что вылетят либо в 1/8, либо в 1/4. Интересно, как Колумбия и Австралия проявят себя дальше», — сказала Куропаткина.