Член комитета ветеранов «Спартака» назвал самое слабое место красно-белых

«Спартак» все время пропускает — вот что плохо. Вся беда в том, что оборона — самое слабое место у «Спартака». В защите всегда играют разные люди, нет сыгранности. Уровень защитников «Спартака» не соответствует команде. Все ищут», — сказал бывший администратор красно-белых.