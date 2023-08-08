Член комитета ветеранов «Спартака» назвал самое слабое место красно-белых

Экс-администратор "Спартака" Хаджи раскритиковал защитную линию команды
Член комитета ветеранов московского «Спартака» Александр Хаджи раскритиковал оборону красно-белых. Его слова передает «Чемпионат.com».
«Спартак» все время пропускает — вот что плохо. Вся беда в том, что оборона — самое слабое место у «Спартака». В защите всегда играют разные люди, нет сыгранности. Уровень защитников «Спартака» не соответствует команде. Все ищут», — сказал бывший администратор красно-белых.
После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые делят первое место с «Краснодаром». Обе команды одержали по три победы в стартовых матчах. Следом располагаются екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов», в активе которых по две победы.
В минувшем сезоне «Спартак» стал обладателем бронзовых наград.
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