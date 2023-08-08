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РФС представил 33 лучших футболистов России сезона-2022/2023

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте представил 33 лучших футболиста России по итогам сезона-2022/2023.

РФС представил 33 лучших футболистов России сезона-2022/2023
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Всего РФС выделил по три лучших футболиста на каждую позицию. Полностью топ-33 выглядит следующим образом:

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 3. Илья Лантратов («Локомотив»). 3. Илья Помазун («Урал»).

Правый защитник: 1. Вячеслав Караваев («Зенит»). 2. Милан Гайич (ЦСКА). 3. Сергей Волков («Краснодар»).

Правый центральный защитник: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА). 2. Родригао («Зенит»). 3. Виллиан Роша (ЦСКА)

Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия («Спартак»). 2. Максим Осипенко («Ростов»). 3. Барбоса Мойзес (ЦСКА).

Левый защитник: 1. Дуглас Сантос («Зенит»). Мирослав Богосовац («Ахмат»). Даниил Хлусевич («Спартак»).

Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»). 2. Иван Обляков (ЦСКА). 3. Сергей Пиняев («Локомотив»).

Правый центральный полузащитник: 1. Вильмар Барриос («Зенит»). 2. Руслан Литвинов («Спартак»). 3. Даниил Глебов («Ростов»).

Левый центральный полузащитник: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»). 2. Вендел («Зенит»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).

Левый полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Квинси Промес («Спартак»). 3. Андрей Мостовой («Зенит»).

Правый нападающий: 1. Джон Кордоба («Краснодар»). 2. Александр Соболев («Спартак»). Артём Дзюба («Локомотив»).

Левый нападающий: 1. Федор Чалов (ЦСКА). 2. Константин Тюкавин («Динамо»). 3. Николай Комличенко («Ростов»).

РФС
Футбол, Даниил Хлусевич, Эдуард Сперцян, Константин Тюкавин, Вильмар Барриос, Сергей Пиняев, Виллиан Роша, Джон Кордоба, Руслан Литвинов, Дуглас Сантос, Игорь Дивеев, Федор Чалов, Илья Лантратов, Далер Кузяев, Артем Дзюба, Георгий Джикия, Андрей Мостовой, Александр Соболев, Максим Осипенко, Иван Обляков, Илья Помазун, Николай Комличенко, Вячеслав Караваев, Игорь Акинфеев, Сергей Волков, Динамо, РФС, Зенит, Спартак, ФК "Урал"
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