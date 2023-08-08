Стройка арены «Алании» протекает крайне медленно

По информации источника, сейчас владелец клуба проходит этап реабилитации. Также сообщается, что у стройки стадиона нет особого прогресса. Именно из-за этого «Аланию» не пускают в РПЛ. Всего на арене работают 6-8 человек. Так что ни для кого не станет сюрпризом, если клуб вновь не допустят в высшую лигу России. Игроков такая ситуация наверняка не мотивирует