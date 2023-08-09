Салихова раскритиковала список лучших футболистов от РФС

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала список 33 лучших футболистов чемпионата России сезона-2022/23 по версии Российского футбольного союза (РФС). Ее слова передает Sport24.
«Кордоба точно cильнее Cоболева? Клаудиньо выше Промеcа? Барриоc выше Литвинова, который полcезона играл защитником? Может, вcе же Литвинов cильнее Дивеева, а? В каком кабинете cоcтавлялcя этот рейтинг: на улице Народная или в «Лахта-центре»?» — заявила Салихова.
На улице Народная в Москве находится офис РФС, а «Лахта-центр» располагается в Санкт-Петербурге.
По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) первое место занял петербургский «Зенит», второе — ЦСКА, третье — «Спартак». Обладателями Кубка страны стали футболисты армейского клуба.