Гранат предсказал результат матча «Спартак» — «Нижний Новгород»

«Победная серия «Спартака» продолжится в матче с «Пари НН». Команда играет дома, при своих трибунах, на ходу. «Пари НН» голы сейчас очень тяжело даются.



Думаю, что «Спартак» выиграет. Скорее всего, состав будет смешанный. В Кубке и чемпионате команда уверено идёт, есть возможность дать всем поиграть и проверить ближайший резерв», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.