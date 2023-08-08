Стало известно, за какую сумму «Локомотив» согласится продать Пиняева

«Локомотив» продаст Пиняева минимум за 30 миллионов евро
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов отреагировал на новости о том, что нападающий Сергей Пиняев находится в шорт-листе «Зенита».
«Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться», – приводит слова Ульянова Sport24.
Спортивный директор «Локомотива» отметил, что под «суперсуммой» в клубе понимают минимум 30 миллионов евро.
Пиняеву 18 лет. Он начинал карьеру в родном «Чертаново» (2016 – 2021). В сезоне-2021/22 Сергей выступал за «Крылья Советов». В январе этого года форвард присоединился к «Локомотиву». Его контракт рассчитан до конца 2026 года.
В прошлом сезоне Пиняев провел 27 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. В этом сезоне Сергей отыграл 4 встречи, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.