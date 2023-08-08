Экс-арбитр Стипиди назвал главную болезнь "Зенита"

«Болезнь руководителей «Зенита» — покупать никому не нужных футболистов. Азму в Германии никому не нужен. Если «Байер» продаст его сейчас за €5 млн, для «Байера» это будет суперсделка», — сказал Стипиди.

Нападающий выступал за «Зенит» с 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга иранский форвард три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны. В 2022 году Азмун перешел в «Байер».