Футболист, которому Марсело нанес травму, пропустит до полутора лет

Защитник «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Санчес, получивший травму в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Флуминенсе», будет восстанавливаться от 12 до 18 месяцев, сообщает Diario do Nordeste.

Инцидент произошел во время игры, которая состоялась 1 августа в Буэнос Айресе и завершилась со счетом 1:1. Игрок команды гостей Марсело наступил на ногу Санчесу, которую футболист выбрасывал вперед. Защитник «Флуминенсе» получил красную карточку. Впоследствии Марсело пожелал сопернику скорейшего выздоровления.

Позже «Аргентинос Хуниорс» сообщил, что у Санчеса вывих левого колена.