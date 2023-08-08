В «Локомотиве» подтвердили интерес к Чистякову

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что этим летом железнодорожный клуб рассматривал возможность приобретения центрального защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

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«Дмитрий Чистяков был в нашем шорт-листе. Но дальше слухов дело не зашло. Ждать ли еще трансферы? Мы надеемся, может быть. Мы всегда ищем усиление», — цитирует Ульянова Sport24.

Чистяков перешел в «Зенит» из «Ростова» в июле 2021 года за 3,25 миллиона евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 29-летний защитник принял участие в четырех матчах «Зенита» во всех турнирах и не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 287 минут.

После 3-х туров РПЛ «Зенит» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 4 очка. «Локомотив» располагается на 9-й позиции с 4 очками.

Завтра, 9 августа, «Зенит» сыграет на выезде с «Крыльями Советов» в Кубке России. Начало встречи – 18:30 по московскому времени.