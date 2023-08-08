Александр Мостовой рассказал, кого считает лучшим тренером сезона в России
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что считает возглавляющего ЦСКА Владимира Федотова лучшим тренером сезона в России.
Во вторник бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) признало Сергея Семака из петербургского «Зенита» лучшим тренером страны по итогам сезона 2022/23. Федотов ранее победил в аналогичной номинации в рамках первой ежегодной премии Российской премьер лиги (РПЛ).
— По номинации лучшего тренера сезона есть вопросы. Я бы отдал премию Федотову: второе место в чемпионате в дебютном сезоне с ЦСКА, выиграл Кубок России. Семак — понятно, по сезону чувствовалось превосходство «Зенита», но награду можно было бы отдать Владимиру, — сказал Мостовой «Матч ТВ».
Матч ТВ: главные новости