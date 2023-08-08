Александр Мостовой рассказал, кого считает лучшим тренером сезона в России

— По номинации лучшего тренера сезона есть вопросы. Я бы отдал премию Федотову: второе место в чемпионате в дебютном сезоне с ЦСКА, выиграл Кубок России. Семак — понятно, по сезону чувствовалось превосходство «Зенита», но награду можно было бы отдать Владимиру, — сказал Мостовой «Матч ТВ».