Акинфеев получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина

« Игорь Акинфеев – обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина от издательского дома Коммерсантъ! Наш капитан становится обладателем награды уже в 11-й раз!» — сообщает телеграм-канал армейского клуба.

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина — это ежегодная награда лучшему голкиперу футбольного сезона в России, учрежденная ещё в 1960 году.

Напомним, ранее Российский футбольный союз на своём официальном сайте представил 33 лучших футболиста России по итогам сезона-2022/2023. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим футболистом на данную позицию в прошлом сезоне, по мнению РФС.