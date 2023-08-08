В районе академии «Краснодара» произошел пожар
В районе академии футбольного клуба «Краснодар» произошел пожар, передает Telegram-канал Mash.
Возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, пожар вспыхнул, когда кто-то сжигал мусор поблизости. Огонь перекинулся на сухую траву и подошел вплотную к зданиям, которые принадлежат «Краснодару».
Издание Sport24 со ссылкой на источник сообщило, что пожар не представляет угрозы академии.
«Задымление произошло за пределами академии. Фотографии сделаны под таким углом, что непонятно, где находится очаг возгорания. На территории академии все в порядке», — сказал источник.
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