В районе академии «Краснодара» произошел пожар

Возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, пожар вспыхнул, когда кто-то сжигал мусор поблизости. Огонь перекинулся на сухую траву и подошел вплотную к зданиям, которые принадлежат «Краснодару».