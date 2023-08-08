«Челси» могут лишить очков из-за выплат в оффшоры при Абрамовиче

Лондонскому «Челси» грозит лишение очков, а также штраф со стороны АПЛ за осуществление секретных выплат оффшорным компаниям во времена правления Романа Абрамовича . Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times.

По информации источника, новые американские владельцы лондонского клуба во главе с Тоддом Боули сообщили АПЛ, футбольной ассоциации Англии и УЕФА о нарушении правил во времена правления российского бизнесмена Романа Абрамовича. Тогда на счету «Челси» числилось множество выплат различным оффшорным компаниям, которые были связаны с трансферами «аристократов. Важно отметить, что сами выплаты не указывались в годовых финансовых отчётах клуба. АПЛ уже начала своё расследование. Пока что вину лондонского клуба ещё не удалось доказать, но если это случится, „Челси“ могут лишить очков в чемпионате или заставить выплатить большой штраф.