«Челси» могут лишить очков из-за выплат в оффшоры при Абрамовиче

АПЛ может лишить «Челси» очков из-за выплат оффшорным компаниям при Абрамовиче
Лондонскому «Челси» грозит лишение очков, а также штраф со стороны АПЛ за осуществление секретных выплат оффшорным компаниям во времена правления Романа Абрамовича. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times.
По информации источника, новые американские владельцы лондонского клуба во главе с Тоддом Боули сообщили АПЛ, футбольной ассоциации Англии и УЕФА о нарушении правил во времена правления российского бизнесмена Романа Абрамовича. Тогда на счету «Челси» числилось множество выплат различным оффшорным компаниям, которые были связаны с трансферами «аристократов. Важно отметить, что сами выплаты не указывались в годовых финансовых отчётах клуба. АПЛ уже начала своё расследование. Пока что вину лондонского клуба ещё не удалось доказать, но если это случится, „Челси“ могут лишить очков в чемпионате или заставить выплатить большой штраф.
Напомним, ранее УЕФА оштрафовал лондонский «Челси» на € 10 млн за нарушение правил лицензирования клубов и финансового фэйр-плей за схожее нарушение правил (предоставление неполной финансовой информации).