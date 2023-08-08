Британия отказалась дать визу камерунскому футболисту с российским паспортом

Игроку ФК «Серветт» и сборной Камеруна Гаэлю Ондуа, у которого есть российское гражданство, не удалось получить визу Соединенного Королевства. Об этом пишет РБК.

© соцсети

По данным телеканала, Ондуа должен был участвовать в квалификационном матче Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс».

В пресс-службе клуба отметили, что руководство «Серветт» в течение двух недель пыталось получить разрешение на въезд для игрока, но все попытки оказались безуспешными. Не помогли также просьбы от Шотландской футбольной ассоциации.

В ФК уточнили, что клуб «сожалеет об этой ситуации и поддерживает своего игрока».

Ранее футболист рассказал, что неизвестные угрожали ему из-за бутс с флагом России, в которых он играл на чемпионате мира в Катаре.

Ондуа отметил также, что перестал попадать в состав на матчи «Ганновера» из-за наличия российского паспорта. После пропуска нескольких игр он перешел в швейцарский «Серветт».