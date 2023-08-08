Гильерме стал рекордсменом «Локомотива»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против казанского «Рубина» установил клубный рекорд по матчам в турнире среди вратарей.

Для Гильерме эта игра стала 23-й за карьеру в Кубке России. По этому показателю он обошел Сергея Овчинникова (22).

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Владислав Сарвели. Ему удалось отличиться на 63 минуте поединка.

В следующей игре Кубка России «Локомотив» на выезде померится силами с «Ростовом». Встреча состоится 30 августа. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

«Рубин» сыграет с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет 29 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.