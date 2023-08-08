«Вулверхэмптон» расстался с Лопетеги

«Вулвс» расстались с Лопетеги. Контракт расторгнут по согласию сторон
Отмечается, что причиной ухода Лопетеги стали разногласия с руководством «Вулверхэмптона» по некоторым ключевым вопросам.
Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» в ноябре 2022 года. Под его руководством клуб сохранил место в АПЛ по итогам сезона-2022/23, поднявшись с 19-го на 13-е место в турнирной таблице.
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«Вулвс» расстались с Лопетеги. Контракт расторгнут по соглашению сторон
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