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«Вулвс» расстались с Лопетеги. Контракт расторгнут по согласию сторон

Отмечается, что причиной ухода Лопетеги стали разногласия с руководством «Вулверхэмптона» по некоторым ключевым вопросам.

«Вулверхэмптон» расстался с Лопетеги
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Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» в ноябре 2022 года. Под его руководством клуб сохранил место в АПЛ по итогам сезона-2022/23, поднявшись с 19-го на 13-е место в турнирной таблице.

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