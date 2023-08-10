Нападающий «Пари НН» заявил, что у него есть предложения о переходе в другие клубы

«Конкретные предложения есть, оно не одно. Но все вопросы к моему агенту, он всё знает. Не могу сказать, что перерос уровень чемпионата — здесь такие звёзды играют. У меня просто получается, дай бог, чтобы всё так же и дальше шло и я становился чуточку сильнее», — приводят слова Сулейманова «РИА Новости Спорт».