Неймар и Верратти пропустили тренировку «ПСЖ». Они оба могут уйти из клуба

Нападающий и полузащитник французского «ПСЖ» Неймар и Марко Верратти пропустили тренировочное занятие команды вчера, 8 августа. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».

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По информации источника, на предыдущем занятии Неймар получил болезненный удар в область приводящей мышцы. Причина отсутствия Верратти пока неизвестна, но в «ПСЖ» заявили, что у полузащитника вирусная инфекция.