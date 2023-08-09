Российский клуб предложил €35 млн за полузащитника сборной Италии

Полузащитник «Галатасарая» и сборной Италии Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в России.

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Как сообщает Ajans 1905, неназванный российский клуб предложил стамбульскому клубу € 35 млн за Дзаньоло. Отмечается, что самому футболисту сделали предложение по контракту в размере € 8 млн в год, однако хавбек пока его не принял.

Примечательно, что именно сумма в € 35 млн прописана в виде отступных в контракте Дзаньоло с «Галатасараем». А вот портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 27 млн.