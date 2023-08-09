Британского комментатора обвинили в неуважении к гимну Франции

Британский комментатор женского чемпионата мира по футболу Джонатана Пирс подвергся критике в соцсетях за неуважительное отношение к гимну Франции, сообщает Daily Mail.

Во время исполнения «Марсельезы» перед началом матча французской сборной с Марокко комментатор BBC продолжил общаться со своим коллегой по эфиру. Болельщики утверждают, что по этикету он должен был перестать разговаривать.