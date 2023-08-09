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Британского футбольного комментатора обвинили в неуважении гимна Франции

Британский комментатор женского чемпионата мира по футболу Джонатана Пирс подвергся критике в соцсетях за неуважительное отношение к гимну Франции, сообщает Daily Mail.

Британского комментатора обвинили в неуважении к гимну Франции
© globallookpress.com

Во время исполнения «Марсельезы» перед началом матча французской сборной с Марокко комментатор BBC продолжил общаться со своим коллегой по эфиру. Болельщики утверждают, что по этикету он должен был перестать разговаривать.

«Я был в эфире?» – спросил Пирс у коллеги, после чего продолжил обсуждать технические вопросы по поводу трансляции.

Ранее BBC пришлось извиняться за неудобный вопрос своего корреспондента капитану сборной Марокко Гизлан Чеббак.