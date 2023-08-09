Олег Рябчук прокомментировал свой дебют в составе «Спартака»
Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук оценил свой дебют в составе красно-белых. 25-летный молдаванин помог своей новой команде обыграть «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура в группового этапа Фонбет Кубка России.
«Очень доволен после первой победы за «Спартак». Спасибо всем фанатам за поддержку и жду вас всех на следующей матче», — приводит слова Рябчука пресс-служба красно-белых.
«Спартак» объявил о переходе Олега Рябчука из «Олимпиакоса» 7 августа. Стороны заключили трёхлетний контракт. По информации портала Transfermarkt, российский клуб заплатил за молдаванина € 7 млн.
Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут в пятницу, 11 августа, когда в матче 4-го тура РПЛ приедут в Екатеринбург на матч с «Уралом».