«Сочи» взял в аренду нигерийского защитника Агбалаку

Пресс-служба «Сочи» объявила о пополнении состава. В черноморский клуб перешёл защитник Соломон Агабалака.

Как сообщается на официальном сайте российского клуба, «Сочи» взял 19-летнего нигерийца в аренду у «Брод Сити». В составе сочинцев Агабалака будет выступать под 15-м номером.

До перехода в «Сочи» Соломон Агабалака играл только в родной Нигерии — за «Брод Сити», чьим воспитанником он и является, а также уходил в аренду в МФМ. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Агабалаки в € 150 тыс.