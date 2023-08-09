«Сочи» взял в аренду нигерийского защитника Агбалаку

Пресс-служба «Сочи» объявила о пополнении состава. В черноморский клуб перешёл защитник Соломон Агабалака.
Как сообщается на официальном сайте российского клуба, «Сочи» взял 19-летнего нигерийца в аренду у «Брод Сити». В составе сочинцев Агабалака будет выступать под 15-м номером.
До перехода в «Сочи» Соломон Агабалака играл только в родной Нигерии — за «Брод Сити», чьим воспитанником он и является, а также уходил в аренду в МФМ. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Агабалаки в € 150 тыс.
«Сочи» в трёх стартовых турах набрал три очка и сейчас располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре черноморцы в гостях сыграют с ЦСКА. Матч состоится 13 августа в Москве на «ВЭБ Арене» и начнётся в 20:00 мск.