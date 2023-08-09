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Директор «Барсы» о возвращении Неймара: «Это больше журналистская тема»

Матеу Алемани оценил вероятность возвращения Неймара в «Барселону» из «ПСЖ».

Директор «Барселоны» высказался о возвращении Неймара
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«Обстоятельства такие, какие есть, и мы сосредоточены на старте сезона и регистрации игроков. Я оптимист и верю, что сможем зарегистрировать всех игроков до воскресенья (13 августа «Барса» сыграет с «Хетафе» в 1-м туре Ла Лиги – прим. Sports.ru).

Посмотрим, что случится до закрытия трансферного окна, ведь никогда не знаешь наперед. Неймар? Это больше журналистская тема», – сказал спортивный директор «Барселоны».

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