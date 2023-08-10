В Буркина-Фасо высказались о возможном проведении товарищеского матча с Россией

«Мы получили письмо от РФС с предложением сыграть товарищеский матч в сентябре этого года, но мы не дали окончательного ответа.



В ближайшее время генеральный секретарь нашей федерации ознакомит с этим запросом президента и главного тренера сборной Буркина-Фасо. После того, как обсудят все детали, решение будет принято», — приводит слова Кадера Траоре Sport24.