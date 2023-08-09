Экс-президент «Локомотива» назвал главную проблему команды

«Самая проблемная линия у «Локомотива» – это защита. Центральная зона. Что та пара защитников, которая провалила всё в матче с ЦСКА, что те, кто играл с «Рубином», – все очень низкого уровня. И пока железнодорожники не решат проблему в центре обороны, им мало что светит в чемпионате Российской Премьер-Лиги. Хотя я знаю, что в спортивной дирекции «Локомотива», где работает прекрасно мне известный как специалист высокого класса Дмитрий Ульянов, отлично понимают, что нужно усилить защитную линию.