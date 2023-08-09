Защитник «Спартака» заявил, что его не устраивает собственное положение в команде

Защитник «Спартака» Маслов заявил, что его не устраивает собственное положение в команде
Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о собственном положении в команде в нынешнем сезоне. Футболист признался, что его не устраивает ситуация, при которой он практически не играет.
«Конечно, меня такая ситуация не устраивает. Я продолжаю работать дальше, главный тренер примет решение, учитывая, как он всё видит. Я буду тренироваться и показывать, чего я стою.
Никакого разговора с Абаскалем об этом не было. Возможно, он что-то скажет позже. Но, повторюсь, я буду делать всё, чтобы играть. Я уважаю выбор тренера. И реагирую на него максимально профессионально», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».
Накануне «Спартак» обыграл в матче Фонбет Кубка России «Пари НН» со счётом 5:4. Маслов на поле так и не появился.